В Омской области пожары уничтожили 221 гектар леса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего по разным причинам за 2022 год в регионе погибло 390 гектаров леса. Самой частой причиной оказались пожары (221 гектар). Неблагоприятная погода погубила 167 гектаров, а дикие животные повредили еще 0,4 гектара леса. Такие данные приводит Омскстат.

3279 гектаров деревьев восстановились естественным путем. Также были проведены мероприятия по восстановлению лесного массива (568 гектаров).

Всего на восстановление лесов из областного бюджета было потрачено свыше 70 миллионов рублей и еще более 89 миллионов рублей – на защиту деревьев от вредителей.

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