Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко встретился с генконсулом Киргизии

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня, 4 апреля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко провел переговоры с генеральным консулом Киргизской Республики в Новосибирске Айбеком Айдарбековым. Во встрече принял также участие почетный консул Республики в Омске Нурсултан Исабек уулу.

Стороны обсудили развитие всестороннего партнёрства между Омской областью и Киргизией, в частности увеличение импорта и экспорта.

— Очень надеюсь, что существующие межрегиональные контакты перерастут в более плотное взаимодействие в экономике, гуманитарное сотрудничество. Могу отметить, что у нас хороший товарооборот - кратно вырос в прошлом году по отношению к 2021 году. Это показывает, что у нас очень хороший потенциал. И уверен, мы будем его ещё больше развивать, — отметил глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Виталий Хоценко заявил о готовности Омской области развивать партнерские отношения не только в сфере экономики и торговли, но и в сферах образования, культуры, туризма, спорта и молодежной политики.

Генконсул Айбек Айдарбеков вместе с делегацией проведет в Омской области три дня. Он посетит образовательные организации, промышленные и сельскохозяйственные предприятия региона.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

— Надеюсь, во время визита делегации Омской области в Киргизскую Республику мы подробно обсудим содержательную часть нашего сотрудничества, - сказал Айдарбеков.

Отметим, в ближайшее время делегация из Омской области отправиться с визитом в Бишкек и Ош.

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