Минстрой РФ опубликовал рейтинг комфортабельности городов, где оказался Омск

Фото: Иван МАКЕЕВ

Минстрой РФ опубликовал индекс качества городской среды в 2022 году. Омск оказался на последнем месте среди городов-миллионников.

По сравнению с 2021 годом жизнь в Омске стала комфортнее. Если год назад город набрал 127, то в 2022 году — 154 балла. Таким образом, прирост составил 27 баллов. Однако ситуацию это сильно не изменило: Омск по-прежнему считается городом с неблагородной городской средой.

При составлении рейтинга Минстрой РФ учитывал шесть показателей, среди которых жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, общегородское пространство. По каждому из них можно набрать до 60 баллов. Больше всего Омск смог получить баллов за общегородское пространство — 30 баллов. По остальным показателем удалось набрать еще меньше баллов. Хуже всего в городе обстоят дела с озелененными пространствами — 16 из 60 баллов.

Примечательно, что в число городов с качественной городской средой вошли два города, расположенные на территории Омской области, — Называевск и Калачинск. Они набрали 181 и 185 баллов соответственно.

Отметим, в топ-3 индекса качества городской среды в 2022 году среди крупнейших городов вошли такие города, как Москва (299 баллов), Санкт-Петербург (264 балла) и Казань (219 баллов). Соседний Новосибирск занял лишь 10 место (204 балла).

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