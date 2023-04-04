Врио губернатора Омской области подписал указ, направленный на поддержку ветеранов СВО

31 марта 2023 года врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал указ №71 «О создании Межведомственной комиссии по вопросам деятельности Государственного фонда поддержки ветеранов на территории Омской области». Комиссия призвана осуществлять государственную поддержку ветеранов специальной военной операции и их семей.

«Рано или поздно специальная военная операция закончится, а мы уже сейчас должны заботиться о ветеранах СВО», — написал Виталий Хоценко в своем telegram-канале.

Виталий Хоценко выразил мысль о том, что после возвращения домой участники спецоперации заживут обычной жизнью. В этот период важно помочь им пройти реабилитацию и адаптироваться к новым условиям.

Напомним, что в тот же день новый глава региона подписал распоряжение о борьбе с коронавирусом.

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