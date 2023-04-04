Причиной пожара в омском ТК «Триумф» стало короткое замыкание

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Причиной пожара в торговом комплексе «Триумф» на улице Березовского стало короткое замыкание в пристройке к зданию. Об этом сообщает НГС55 со ссылкой на ГУ МЧС по Омской области.

— Было установлено, что причиной возникновения пожара послужило тепловое проявление электрического тока при пожароопасном аварийно-электрическом режиме работы электрооборудования в пристройке к основному зданию, — цитирует издание региональное МЧС.

Напомним, пожар в торговом комплекс произошел 28 ноября 2022 года. Площадь возгорания составила 1,35 тысячи квадратных метров. В тушении были задействованы 22 единицы спецтехники и 122 человека личного состава. Угарным газом задохнулись животные в зоомагазине, расположенном на первом этаже торгового комплекса. Из людей никто не пострадал.

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