Омская прокуратура проверит заброшенную школу, где 15-летний подросток выпал из окна

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Октябрьского округа проверит заброшенное здание школы на улице Свободы, где накануне из окна выпал 15-летний мальчик. Подросток получил травмы в виде перелома ноги и ушиба почки.

Как оказалось, у заброшенного здания есть арендатор. Однако он должным образом не огородил прилегающую к строению территорию.

— По результатам проверки прокуратурой будет рассмотрен вопрос об обязании в судебном порядке ООО «Комфорт», арендующего данное строение, обеспечить его безопасность и принять меры по ограничению беспрепятственного доступа на заброшенный объект посторонних граждан, в том числе несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратора также взяла на контроль ход доследственной проверки по факту травмирования подростка.

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