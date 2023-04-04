В Омской области после резкого потепления похолодает до -13 и пойдет снег

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Омской области в ближайшие дни столбик термометра резко опустится с +18 до -13 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Завтра, 5 апреля, ночью ожидается от -4 до +1 градуса. В дневные часы воздух прогреется до +11...+16 градусов. Осадков в течение суток не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 12 метров в секунду.

В четверг, 6 апреля, погода в Омске удивит. Если ночью будет от +4...-1, то днем потеплеет до +13...+18 градусов. После обеда местами по Омской области пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный. Его скорость составит от 4 до 13 метров в секунду.

В пятницу, 7 апреля, омичей ждет резкое похолодание и усиление ветра. В ночные часы 0...-5, а местами -8...-13 градусов. Днем существенных изменений в погоде на территории Омска и области не ожидается — от 0 до -5 градусов. Местами в течение суток возможны осадки в виде снега, в том числе мокрого. Синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

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