Житель Омска пойдет под суд за контрабанду стратегически важных ресурсов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омича отправится на скамью подсудимых за попытку незаконно вывезти с территории России 15 кубометров древесины хвойных пород. Нарушителя поймали сотрудники таможни.

— По версии следствия, в мае 2022 года обвиняемый осуществил попытку незаконно переместить через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом более 15 кубических метров на общую сумму более 240 тысяч рублей путем дозагрузки незадекларированного лесоматериала к разрешенному таможенным органом для выпуска товару. Указанные противоправные действия были своевременно пресечены сотрудниками таможни, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело по статье «Контробанда стратегически важных ресурсов в крупном объеме» в отношении омича ближайшее время рассмотрит Карасукский районный суд Новосибирской области.

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