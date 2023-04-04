Вячеслав Бусс был назначен главой Кормиловского района Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вячеслав Бусс был назначен исполняющим обязанности главы Кормиловского района Омской области. Ранее Владимир Сыркин, ранее занимавший этот пост, ушел в отставку по собственному желанию.

До назначения Вячеслав Бусс с 2019 года занимал должность председателя комитета по образованию в районной администрации. Так или иначе в сфере образования Бусс работает с 1989 года. Более 20 лет он отдал преподаванию в обычной школе.

Примечательно, что до 2019 года Бусс строил карьеру в исключительно на своей малой родине — в Любинском районе.

С 2004 года Бусс является членом партии «Единая Россия».

Напомним, прежний глава администрации Кормиловского района Владимир Сыркин заявил о своем уходе на своей странице в соцсетях в конце марта.