Воспитанник Шивлякова выиграл международный турнир по силовому экстриму

Фото: пресс-служба "СТБ-Охрана".

В Красноярске завершилось одно из крупнейших спортивных событий в нашей стране – Siberian Power Show-2023. Участниками фестиваля стали атлеты из 15 стран: Россия, Италия, Франция, США, Грузия, Иран, Армения и др.

В рамках мероприятия, 1-2 апреля, состоялся международный турнир по силовому экстриму – StrongMan TITANS. И, конечно, такое шоу не мог пропустить богатырь из «СТБ-Охрана» Михаил Шивляков. Он приехал на турнир со своим воспитанником Дмитрием Скосырским, который представлял на состязании город Омск. Шивляков не только оказывал поддержку протеже, но также был судьёй и комментатором на состязаниях силачей-любителей.

В течение двух дней Скосырскому предстояло сражаться с 10 мощнейшими спортсменами, среди которых иранец Пейман Махрипурехир, американец Уэсли Клэборн и француз Орельен Ле Жен.

Турнир начался со «Становой тяги», и в этом упражнении омич установил свой личный рекорд, подняв 430 кг. Далее в программе были упражнения: «Перенос 408-кг колодца», «Эстафета мешков» 120/150/180 кг, «Столбы Геркулеса» на максимальное время.

Финальный день включал в себя два состязания: «Подъём гигантской гантели Сира» 110/130/146 кг и «Камни Атласа» 190/210/220/250 кг.

Выступление омича оказалось очень результативным. По сумме всех заработанных баллов Дмитрий Скосырский обогнал соперников и завоевал победу на турнире силачей. Серебряным и бронзовым призёрами стали белгородец Давид Шамей и иранец Пейман Махрипурехир соответственно.

«Дима порадовал меня, как тренера, не только первенством, но и личным рекордом в «Становой тяге». Многие ждали мирового рекорда в «Гантели Сира», но 146 кг никому не поддались. Отмечу, что Диме всего 24 года, и это его третья победа в рамках Siberian Power Show», – поделился впечатлениями сотрудник «СТБ-Охрана» М. Шивляков.

Что ж, Михаил взрастил достойного атлета, силе и амбициозности которого можно лишь позавидовать. Желаем молодому чемпиону огромного заряда энергии и дальнейших спортивных успехов!

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