Во Омске к 9 маю проверят состояние памятников и мемориалам героям Великой отечественной

Фото: Иван МАКЕЕВ

В преддверии Дня Победы мэр Омска Сергей Шелест поручил проверить состояние памятников и мемориальных досок в городе.

— Поручил окружным администрациям и департаменту культуры проверить состояние памятников, мемориалов и мемориальных досок в честь наших земляков — героев Великой Отечественной войны, а также прославленных полководцев. Важно обязательно привести все памятные объекты в порядок после зимы. В этой работе примут участие и муниципальные службы, и волонтеры, в том числе из городского студенческого центра, — написал в своем телеграм-канале градоначальник.

Отметим, к 9 мая УДХБ проведет текущий ремонт омских улиц, носящих имена фронтовиков. Кроме работ по ремонту проезжей части, специалисты помоют ограждений, покрасят бордюры, проведут очистку прибордюрной части.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru