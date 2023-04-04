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НовостиОбщество4 апреля 2023 7:09

Во Омске к 9 маю проверят состояние памятников и мемориалам героям Великой отечественной

Омское УДХБ также проведет текущий ремонт улиц, носящих имена фронтовиков
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В преддверии Дня Победы мэр Омска Сергей Шелест поручил проверить состояние памятников и мемориальных досок в городе.

— Поручил окружным администрациям и департаменту культуры проверить состояние памятников, мемориалов и мемориальных досок в честь наших земляков — героев Великой Отечественной войны, а также прославленных полководцев. Важно обязательно привести все памятные объекты в порядок после зимы. В этой работе примут участие и муниципальные службы, и волонтеры, в том числе из городского студенческого центра, — написал в своем телеграм-канале градоначальник.

Отметим, к 9 мая УДХБ проведет текущий ремонт омских улиц, носящих имена фронтовиков. Кроме работ по ремонту проезжей части, специалисты помоют ограждений, покрасят бордюры, проведут очистку прибордюрной части.

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