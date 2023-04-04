В Омске на бульваре Победы установят новую детскую площадку за 2,8 млн рублей

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Омская мэрия подвела итоги на аукциона на установку новой детской площадки на бульваре Победы. Победителем стала компания ООО «ИГРА-СПОРТ».

Согласно контракту, подрядчик за 2,8 миллиона рублей должен будет установить детскую площадку и уложить новое резиновое покрытие до 30 июня 2023 года.

— Игровой комплекс будет состоять из девяти разновысотных взаимосвязанных площадок, соединенных между собой ступенями и мостиками, а также из горок, скалодрома и гимнастических элементов, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, прежняя детская площадка на бульваре Победы была демонтирована из-за повреждений, появившихся в результате ненадлежащей эксплуатации.

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