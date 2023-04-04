АО «Омск РТС» проводит испытания на максимальную температуру

С 00.00 до 24.00 18 апреля 2023 года (дата может быть скорректирована исходя из погодных условий, не позднее 7 суток до начала испытаний) будут проводиться испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя от ТЭЦ-5 Восточного, Октябрьского, Южного и Релеро лучей, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

На время проведения испытаний на максимальную температуру от тепловых сетей должны быть надежно отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, подключенные по открытой схеме;

- системы отопления, присоединенные через элеваторы с меньшим по сравнению с расчетными коэффициентами подмешивания;

- калориферные установки;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения, должны быть немедленно отключены.

Испытания будут проводиться в районе улиц: Окружная дорога, 3-й Разъезд, 20 лет РККА, Бердникова, Пархоменко, Космический проспект, Индустриальная, 75 Гвардейской бригады, Олимпийская, Василия Товстухо, 3-я Молодежная, Панфилова, 1-я Индустриальная, Сенной тупик, 2-я, 3-я Транспортная, Съездовская, 4-я, 5-я, 6-я, 8-я, 9-я, 11-я, 15-я, 16-я, 17-я, 20-я, 26-я, 27-я Линии, Лермонтова, проспект Карла Маркса, Богдана Хмельницкого, Ермака, 10 лет Октября, Масленникова, Маяковского, Красных Зорь, Омская, территории промпредприятий.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.