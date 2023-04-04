Нападающий Толчинский опроверг слухи о разрыве контракта с ХК «Авангард» из-за нежелания жить в Омске

Фото: sport24.ru.

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского, сообщил, что хоккеист не собирается разрывать контракт с «ястребами» якобы потому, что не особо хочет жить в Омске. Ранее прозвучала информация о переходе Толчинского в «Ак Барс». По словам Бабаева, сейчас ситуацию между соперничающими клубами стараются накалить при помощи слухов.

– Со мной руководители омской команды много раз связывались, но я и мои игроки всегда придерживаемся мнения, что надо доиграть сезон, а потом начинать вести переговоры. Я им единственное сказал, что Толчинский готов хоть на пять лет подписать контракт с Омском. Не то что на один год. И поэтому читать, что он не хочет оставаться в Омске, мне вообще очень странно. Я не веду переговоры ни с одной командой, – заявил Шуми Бабаев в интервью Metaratings.ru.

Слухи о том, что Сергей Толчинский не хочет жить в Омске, начали курсировать около года назад, и весь этот период всплывают вновь и вновь. При этом спортсмен уже продлял контракт с омским клубом.

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