Бродяжки: каждый четвертый омич нашел себе питомца на улице

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Подавляющее большинство жителей Омска (64%) заводят собак, а каждый третий омич (31%) — кошек. Каждый четвертый горожанин признался, что подобрал своего питомца на улице. Каждый восьмой приютил животное с передержки, когда предыдущий хозяин от него отказался.

В половине случаев жители города ежемесячно тратят на домашних животных от 2 до 5 тысяч рублей. Помимо трат, наличие питомца требует ответственности со стороны хозяина. Самыми большими рисками горожане считают, что животное внезапно и серьезно заболеет (83%), с ним произойдет несчастный случай (60%) или питомец сбежит из дома и потеряется навсегда (41%). В топ-5 опасений вошли кража питомца (27%) и вынужденное расставание (19%), например, из-за аллергии у домочадцев.

Однако, уже застраховали жизнь и здоровье питомца лишь 4% жителей Омска, еще 13% собираются сделать это в ближайшее время. В преддверии дачного сезона респонденты стремятся защитить любимца от инфекционных заболеваний, несчастных случаев и укусов насекомых.

- По данным Группы Ренессанс страхование, за первый квартал 2023 года покупки полисов для домашних питомцев увеличились на 18% в сравнении с прошлогодним периодом. Россияне особенно активно стараются защитить питомцев и интересуются страхованием с марта по май. Это, скорее всего, связано с беспокойством за питомцев перед переездом на дачу и сезонной активностью клещей, — комментирует Артем Искра, управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование».

По мнению большинства респондентов (87%) питомец — это основной источник позитивных эмоций и чувств. 65% ответивших считают, что любимец помогает им справиться со стрессом, еще 44% опрошенных считают, что домашнее животное учит их дисциплине и ответственности за других (43%). Пушистый друг становится постоянным компаньоном в путешествиях (25%) и защищает дом от воров (8%).