В Омске подросток сломал ногу, выпрыгнув из окна заброшенного здания

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске 15-летний подросток доигрался в одном из заброшенных зданий. Накануне в полицию пришло сообщение из медучреждения о случившемся ЧП: в больницу доставлен подросток с переломом ноги и ушибом почки.

Правоохранителям удалось выяснить, что подросток гулял с друзьями на улице Свободы. В какой-то момент он выпрыгнул из окна первого этажа заброшенного строения. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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