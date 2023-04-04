Группа компаний «Эталон», получившая представление от омской прокуратуры за затянутые сроки строительства, показала рекордную прибыль

Фото: сайт ГК «Эталон».

Девелоперская группа «Эталон» получила рекордную чистую прибыль, увеличив ее в 4 раза, до 13 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

- По итогам 2022 года, валовая прибыль группы «Эталон» увеличилась с 27,8 млрд, до 28,2 млрд рублей. Рентабельность по валовой прибыли до распределения стоимости приобретения активов в очередной раз показала рост год к году с 36% до 38%, превысив целевой уровень в 35%, заложенный в стратегии группы, - приводят слова президента группы «Эталон» Геннадия Щербину.

Компания объясняет столь значительный рост показателя операционной прибылью от выгодного приобретения российского бизнеса финского строительного концерна YIT, который «Эталон» купил весной 2022 года за 1,9 миллиарда рублей.

Напомним, что 31 марта одно из подразделений компании - ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск» - получила представление от местной прокуратуры. Застройщик «Кварталов Драверта» должен был разработать и передать в омскую мэрию проектно-сметную документацию на объекты образования и улично-дорожной сети, в границах земельных участков, предоставленных для возведения микрорайона.

- Вместе с тем до настоящего времени в Администрацию Омска проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы на планируемые объекты не поступали, - сообщили в надзорном ведомстве.

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