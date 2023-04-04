11 апреля в Омске стартуют XI Всероссийские соревнования по боксу имени Алексея Тищенко

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С 11 по 15 апреля в Омском велотреке пройдет XI Всероссийский турнир по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Алексея Тищенко. Соревнования будут проводиться в 13-ти весовых категориях среди мужчин и в 2-х весовых категориях у женщин. Возраст участников – от 19 до 40 лет. Победители в каждой категории получат право на присвоение звания «Мастер спорта России». В турнире ожидается участие 90 спортсменов из 15-ти регионов России.

С 2013 по 2016 годы турнир проходил в статусе международного и был включен в этом ранге в календарные планы международных соревнований Европейской конфедерации бокса (EUBC), Минспорта России и Федерации бокса России, а также в планы подготовки национальной сборной по боксу.

В 2016 году Алексей Тищенко выступил с инициативой наделить соревнования статусом всероссийского турнира класса «А» с целью присвоения боксерам звания «Мастер спорта России». С 2017 года по настоящее время турнир успешно проводится в этом ранге, привлекая не только молодых спортсменов, ставящих цель получить мастерское звание, но и опытных боксеров.

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