Калачинск и Называевск вошли в число российских городов с благоприятной городской средой

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

По итогам 2022 года в России признаны благоприятными для проживания 603 города. Минстрой России представил результаты индекса качества городской среды за 2022 год —это показатель состояния городской среды, измеряемый в баллах. При подсчете индекса оцениваются 36 индикаторов по шкале от 1 до 10 баллов. Индекс качества выше 180 баллов говорит в целом о благоприятной городской среде. Индекс подсчитали для 1117 российских городов. За прошедший год доля российских городов с благоприятной средой выросла на 13,6%.

- Президентом России поставлена задача увеличить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении ведется активная работа – создаются новые парки и скверы, реконструируются набережные, строятся детские и спортивные площадки. Результатом в том числе является количество благоустроенных городов. За прошлый год их число составило 603, что на 113 городов больше, чем годом ранее, - подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Омской области в число городов с благоприятной городской средой с 2020 года входит Калачинск. Его индекс качества по итогам прошлого года составил 185 баллов. Также по итогам 2022 года благоприятным для проживания признан Называевск с индексом качества 181 балл. По сравнению с 2021 годом Называевск улучшил свой показатель на 15 баллов. Также улучшился индекс качества городской среды в Омске, Исилькуле и Таре, прирост составил от 5 до 27 баллов.

- Когда национальный проект только начинался, среднее значение индекса по стране составляло всего 163 балла из 360 возможных. Сейчас мы уже видим положительную динамику, а к 2030 году среднее значение Индекса должно вырасти до 254 баллов. Это амбициозная, но достижимая цель. Результаты работы говорят о том, что механизмы, которые сегодня реализуются по всей стране, показывают свою эффективность и позволяют достигать поставленных целей, — отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

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