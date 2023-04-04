До 13 апреля в Омской области пройдет гарантийный осмотр дорог, отремонтированных по нацпроекту

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Специалисты управления дорожного хозяйства Омской области вместе с работниками филиала «Сибуправтодора» и представителями подрядчиков, которые занимались ремонтом дорог в рамках нацпроекта БКД, проводят мониторинг состояния дорог. Всего в период с 3 по 13 апреля должны обследовать 102 участка дорог.

После обследований гарантийных участков автодорог в адрес подрядчиков направят требования устранить все выявленные гарантийные дефекты. При этом уточняется, что согласно контрактным обязательствам подрядные организации устраняют дефекты в течение гарантийного срока за свой счет.

На дорожное покрытие срок гарантии составляет 4 года, на разметку термопластиком – 1 год, на бортовой камень – 4 года, на ограждение, автопавильоны, дорожные знаки, светофоры – 5 лет.

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