Омскому мобилизованному оставили в силе приговор, вынесенный ранее из-за угроз в адрес командира

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй Восточный окружной военный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции в отношении мобилизованного из Омска. Ранее омский гарнизонный военный суд вынес мужчине срок - шесть лет колонии строгого режима за угрозы убийством и применение насилия к вышестоящему по званию.

- Недовольный служебной деятельностью потерпевшего, являющегося для него начальником по воинскому званию, желая запугать его и снизить требовательность к подчиненным, Рыбин повалил его на кровать и, приставив нож к горлу, угрожал убийством. Затем отошел от него. После того, как потерпевший попытался подняться, Рыбин вновь повалил его на кровать и, удерживая рукой за горло, совершил несколько движений рукой, державшей нож, имитируя удар в область сердца, вновь высказав угрозу убийством, - напомнили обстоятельства дела в пресс-службе суда.

Обвиняемый является мобилизованным, а не кадровым военным. Согласно материалам дела, в суд поступило сразу две жалобы по делу - от самого военнослужащего и его защитника.

- По результатам судебного заседания приговор Омского гарнизонного военного суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, - отмечается в телеграм-канале суда 2 инстанции.

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