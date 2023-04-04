Омскстат: в первый месяц 2023 года регион покинули 1200 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омскстат опубликовал информацию о миграции населения в январе текущего года. По сравнению с январем 2022-го миграционный отток сократился в 1,3 раза — с 3 228 до 2 466 выбывших человек. Но параллельно уменьшился и приток населения. Если в первый месяц 2022 года в регион прибыли 2 545 человек, то в этом году — только 2 193.

Всего за январь Омскую области покинули 1 245 человек. Самым массовым направлением миграции стала внутрирегиональная: 1 221 жителя переехали или из города в область, или сменили один сельский район на другой. Еще 957 омичей отправились в другие субъекты страны. Чаще всего для нового места жительства они выбирали Уральский федеральный округ. Туда в январе перебрались 120 человек.

253 омича уехали в страны СНГ, еще 35 человек — в другие зарубежные страны. Самым популярным направлением, как и в предыдущие годы, остается Казахстан. За месяц туда переселились 183 человека (оттуда в Омскую область приехали 151 человек). В остальные страны, выбранные для переезда, отправилось в разы реже. В Германию, например, за январь переехало только семеро (к нам оттуда — 12), в Украину — 11, в Киргизию — 15.

В Омскую область из других регионов сразу после 1 января 2023 года переехали 724 жителя.

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