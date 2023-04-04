На Спартаковской просела брусчатка: в мэрии прокомментировали ситуацию

Фото: соцсети.

Накануне в паблике «Омск Live» соцсети «ВКонтакте» появился пост с жалобой на просевшую тротуарную плитку на пешеходной дорожке в центре Омска – на улице Спартаковской. Автор возмутился, что брусчатку на тротуаре переложили только в прошлом году, а в этом уже снова пора переделывать. Под сообщением ситуацию с просевшей плиткой прокомментировала городская администрация.

Фото: соцсети.

- На сегодняшний момент ситуация с провалами взята на контроль, выясняются причины проседания тротуарной плитки. По итогам будет определен ответственный за устранение появившегося дефекта пешеходной зоны. Отметим, что под тротуаром пролегают подземные коммуникации, в прошлом году здесь проводились ремонтные работы, что могло стать одной из причин просадок. Стоит также отметить, что на этой неделе стартовали комиссионные объезды гарантийных дорог нацпроекта «Безопасные качественные дороги», все выявленные в ходе объездов дефекты будут устраняться подрядчиками в течение весенне-летнего периода, - рассказали специалисты из омской мэрии.

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