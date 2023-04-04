В Омске стало больше объявлений о поиске специалистов по нейросетям

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в регионах Сибирского ФО было открыто более трехсот вакансий с упоминанием нейросетей, искусственного интеллекта и чата GPT. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число подобных вакансий выросло на треть (+33%). Чаще всего специалистов в указанными навыками ищут в Новосибирске (41% вакансий), на втором месте – Томск (26,6%), на третьем – Омск (11,6%).

Чаще специалистов по работе с нейросетями ожидаемо ищут компании из ИТ-отрасли (41% вакансий), сферы «нефть и газ» (13%), «финансовый сектор» (11%), «образовательные учреждения» и «услуги для бизнеса» (по 5%).

Требования к опыту работы кандидатов довольно высокие: 58% вакансий доступны для соискателей с опытом 1-3 года, еще 23% - с опытом 3-6 лет, а 3% вакансий предполагают опыт работы более 6 лет. Однако, есть 16% вакансий, которые могут рассматривать специалисты-новички, не имеющие профильного опыта.

Специалисты без опыта работы могут претендовать на зарплату до 50 тысяч рублей. Опытные сотрудники могут получать 250-350 тысяч.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru