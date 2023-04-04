За год в Омске вдвое подорожали малогабаритные квартиры студии

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сервис «Авито Недвижимости» подвел итоги ценовых изменений в марте 2023 года. Эксперты сообщают, что за месяц на рынке появилось много больше предложений по продаже малогабаритного жилья.

- Объем предложения квартир-студий увеличился на 85,7%, а спрос снизился на 41,1%, - утверждают эксперты.

При этом цены на малогабаритные квартиры резко выросли за год - на 103,8%. Средняя стоимость «студии» в марте 2023-го составляет почти 3,4 миллиона рублей, то есть цена одного квадратного метра обойдется покупателю в 112 тысяч рублей.

И это дороже, чем в других городах России. Каждый квадратный метр квартиры-студии в Красноярске стоит около 105 тысяч рублей, в Челябинске - 85 тысяч рублей, в Самаре - 95 тысяч рублей.

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