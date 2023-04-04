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НовостиЭкономика4 апреля 2023 1:50

В январе и феврале 2023 года в Омской области построили 1711 квартир

Еще больше в этот период появилось индивидуальных домов
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно свежим данным Омскстата, в феврале в регионе было построено 56,4 тысяч квадратных метров жилья. В этот же период введено в эксплуатацию 9,5 тысяч квадратных метров новостроек, остальная площадь - частные дома. Отметим, что с определенного времени статистики стали учитывать и дачные домики.

При этом за два месяца от начала года в омском регионе было построено 144,2 тысячи квадратных метров, из них почти 80% - это индивидуальное жилье. В новых домах насчитывается 1711 квартир. Средняя квадратура - 53 квадратных метров, а в частных домах — 158. Ввели в эксплуатацию 516 домов разной этажности, из них 507 построили индивидуальные застройщики.

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