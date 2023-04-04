В первом указе в статусе врио губернатора Омской области Хоценко распорядился создать комиссию по поддержке ветеранов СВО

На сайте правительства Омской области стали появляться документы за подписью нового врио губернатора Виталия Хоценко. Первым указом стал документ от 31 марта 2023 года «О создании Межведомственной комиссии по вопросам деятельности Государственного фонда подержки ветеранов на территории Омской области».

Это координационный орган, созданный в целях господдержки ветеранов специальной военной операции и их семей. Ее председателем назначен первый заместитель председателя правительства региона Валерий Бойко. Заместителями председателя комиссии стали зампреды – министр региональной политики Олег Заремба и министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru