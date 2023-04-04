Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 апреля 2023 1:31

В первом указе в статусе врио губернатора Омской области Хоценко распорядился создать комиссию по поддержке ветеранов СВО

Председателем комиссии назначен первый заместитель председателя правительства региона Валерий Бойко
Наталья ВИРКУНЕН

На сайте правительства Омской области стали появляться документы за подписью нового врио губернатора Виталия Хоценко. Первым указом стал документ от 31 марта 2023 года «О создании Межведомственной комиссии по вопросам деятельности Государственного фонда подержки ветеранов на территории Омской области».

Это координационный орган, созданный в целях господдержки ветеранов специальной военной операции и их семей. Ее председателем назначен первый заместитель председателя правительства региона Валерий Бойко. Заместителями председателя комиссии стали зампреды – министр региональной политики Олег Заремба и министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru