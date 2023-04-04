Три омички вышли в полуфинал конкурса «Мисс офис»

Фото: сайт организаторов конкурса.

В Омске 1 апреля прошел региональный этап Международного конкурса красоты среди сотрудниц офисных компаний «Мисс Офис – 2023». На мероприятие заявились девушки из 30 омских организаций, трое вышли в полуфинал.

Далее регион представят HR-менеджер ООО «Тамтэк» Надежда Пашкевич, бухгалтер автоцентра «Бегемот» Анастасия Емельянова и начальник юридического отдела ООО «НПО Электроточприбор» Ирина Украинец.

После за полуфиналисток проголосуют интернет-пользователи, и 30 участниц выйдут в финал. В Москве пройдет шоу, где жюри выберет победительницу, ей достанется главный приз – 3 млн рублей. Других финалисток ждут ценные подарки, в том числе путешествия, гаджеты и украшения. Конкурс красоты «Мисс Офис» проводится с 2010 года, его цель – популяризировать образ успешной деловой женщины.

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