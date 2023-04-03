Омский мясоперерабатывающий концерн «Компур» заявил о ликвидации

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Известный омский концерн, созданные еще в 2002 году, заявил о своей ликвидации. Об этом сообщается в уведомлении ЗАО. За последние пять лет у предприятия сменилось три руководителя. С каждым годом производство приносило все меньше прибыли, а потом и вовсе стало убыточным.

Единственный акционер и директор компании ЗАО МПК «Компур» Дмитрий Ожигов принял решение о ликвидации концерна.

В течение двух месяцев кредиторы могут заявить о задолженности компании.

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