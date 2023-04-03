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НовостиОбщество3 апреля 2023 17:41

Омичи почувствуют магнитные бури 20 и 27 апреля

Еще восемь дней также будет страдать самочувствие жителей региона
Андрей ОБНОРСКИЙ
В Эти дни омичи могут испытывать головную боль.

В Эти дни омичи могут испытывать головную боль.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 и 27 апреля омичи почувствуют магнитные бури. Прогноз на месяц опубликовали специалисты лаборатории солнечной астрономии.

Уровень активности солнечного влияния на эти дни ученые прогнозируют как «слабое». Однако жителям все же не стоит недооценивать влияние из космоса. Многие могут ощутить ухудшение здоровья.

К слову, по данным лаборатории, магнитосфера будет возбужденной еще 10, 11, 16, 18, 21, 26, 28 и 29 апреля.

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