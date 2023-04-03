Шесть районов Омской области не спешат убирать свалки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Не спешат убирать свалки шесть районов Омской области. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Руководство муниципалитетов неоднократно получало предписания об устранении нарушений, но не исполняли их. С 2017 года было обнаружено 28 несанкционированных территорий по складированию ТБО.

Например, на территории Черлакского района находится шесть свалок, Знаменского района – две свалки, в Марьяновском районе нашли три свалки, в Тевризском районе – пять свалок, а в Москаленском районе из девяти выявленных только одна ликвидирована. Также три свалки обнаружили в Усть-Ишимском районе.

К слову, многие свалки расположена на землях сельхозназначения.

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