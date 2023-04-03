Апрельское потепление сменит резкий снегопад в Омской области

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области резкий снегопад сменит апрельское потепление. Об этом сообщает Обь-Иртышское метеобюро.

Холодать в регионе начнет с пятницы, 7 апреля. Это связано с антициклоном, который установится в Омской области.

– Холодная воздушная масса, смещающаяся на юг области, постепенно будет вытеснять тепло. В северных районах 6 апреля температура воздуха в дневные часы не превысит +7…+12°С. В южных – сохранится еще высокий температурный фон +12…+17 °С. В Омске температура воздуха ночью 6 апреля 0…+2 °С, днем +13…+15 °С, – рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

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