Больше 50% омичей не связывают профессиональные навыки руководителя с его полом

Фото: Мария ЛЕНЦ

Рекрутинговое агентство hh.ru провело исследование и выяснило, что 50% жителей Омской области не подвержены гендерным стереотипам и ощущают себя вполне комфортно как под руководством как мужчин, так и женщин. При этом, 34% респондентов выбрали бы в качестве руководителей мужчин, однако 7% считают, что по лидерским качества женщины ничуть не уступают последним. В пресс-службы hh.ru Сибирь полагают, что некая настороженность может быть связана с мифом об особом женском стиле управления. Хотя цифры опроса подтверждают, что мнения на этот счет крайне противоречивые. Нередко в должности директора омичек можно встретить в самых различных сферах деятельности, но больше всего руководители женского пола встречаются среди юристов, специалистов по персоналу, в маркетинге и РR.

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