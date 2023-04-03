Омская прокуратура разбирает ДТП с участием газели и легковушки

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.
В понедельник, 3 апреля, на улице 1-й Красной звезды случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. Во время аварии в салоне микроавтобуса ехало два пассажира, один из которых получил ушибы и был доставлен в больницу.
— Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хендай» не предоставил преимущественное право проезда в движении автобусу ГАЗель, следовавшему по 346 маршруту, — сообщили в прокуратуре Омской области.
Какие обстоятельства помешали виновнику следовать ПДД, выясняют правоохранительные органы. Прокуратура взяла дело под свой контроль.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru