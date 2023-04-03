Мэр Омска Шелест рассказал, как проходит подготовка к месячнику чистоты

Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о подготовке к весеннему месячнику чистоты, который будет проходить в городе с 10 апреля по 7 мая.

По словам градоначальника, сейчас специалисты омского УДХБ приступили к уборке мусора и грязи, скопившийся у бордюров магистралей, помывке и ремонту дорожных ограждений, а также остановок общественного транспорта. В ближайшее время они начнут работы по покраске бордюров, побелке деревьев и высадке зеленых насаждений.

— Но уборка города после зимы – дело общее. В этом полностью согласен с главой региона Виталием Павловичем Хоценко. На обслуживании УДХБ находится около 10 % территории Омска, остальное – в зоне ответственности управляющих компаний, предприятий и организаций всех форм собственности. Планируем активно привлекать их к наведению порядка, — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Напомним, сегодня, 3 апреля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил со следующей недели проводить субботники и средники в регионе.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru