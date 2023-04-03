Грибок в детсаду №268 стал причиной негодования омичей

Фото: «ЧП Омск» во «ВКонтакте»

Вот уже несколько лет подряд в детском саду №268 по улице Малунцева, 6а царит антисанитария: протекает крыша, на стенах проступает грибок, грозя туберкулезом работникам и воспитанникам учреждения. Взволнованные омичи обратились с вопросами в соцсети.

— Департаментом образования потребность в ремонте кровле учтена. Будет подана заявка на выделение дополнительного финансирования в апреле 2023 года. Говорить о точных сроках проведения ремонтных работ будет возможным после выделения дополнительного финансирования, — отреагировали в мэрии Омска.

Потребность в ремонтных работах системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения возникла еще в конце ноября 2022 года. Тогда же садик закрыли. В администрации города заявили, что примерный срок завершения работ планируется на конец апреля 2023 года.