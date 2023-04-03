Омичи пожаловались на заваленный грязным снегом тротуар на проспекте Королева

Фото: «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Жители Омска пожаловались в соцсетях большую кучу грязного снега, лежащего на тротуаре на проспекте Королева.

— Проспект Королёва. Тротуар весь завален снегом и грязью. Как ходить?, — говорится в посте.

Как видно на приложенной к записи фотографии, омичи уже протоптали дорожку по грязи рядом сугробом.

Отметим, городские власти пока никак не комментируют данную информацию.

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