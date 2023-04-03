Со следующей недели врио губернатора Хоценко распорядился проводить субботники и средники в омском регионе

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Пресс-служба областного правительства сообщила о новом поручении врио губернатора Виталия Хоценко. Со следующей недели глава велел проводить в Омской области субботники и средники — они стартуют с начала следующей недели. Организовать жителей должны главы поселений. Кроме того, представители власти обязаны присутствовать при выполнении.

- Прошу максимально вовлекать в благоустройство организации любых форм собственности — государственные, частные предприятия, корпорации, бизнес тоже должны этой работой заниматься. Все должны убирать то место, где мы живём. Рядом с каждым домом. Максимально работу по благоустройству нужно проводить. Это касается побелки деревьев, уборки придорожной полосы, бордюров, скверов, памятников, кладбищ, клумб. Буду много ездить по нашим территориям, городам, районам. Всё должно быть красиво и чисто в Омской области. Поскольку сейчас ещё снег лежит, субботники начнём не с этой, а следующей недели, — подчеркнул Хоценко.

Мэру Шелесту тоже нашлось поручение: определить тот участок в городе, где предстоит потрудиться чиновникам облправительства.