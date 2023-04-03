Омский фельдшер через суд отстояла свои права перед руководством

Разногласия с начальницей довели медработника до суда. В августе 2021 года бывшей сотруднице частной омской «Клинической больницы «РЖД – Медицина», где она работала с марта 2005 года фельдшером-лаборантом на 1,5 ставки, сообщили, что ее должность убрали из штатного расписания. Женщина согласилась перейти на другую должность, но заведующая отделением в свою очередь наотрез отказалась принимать новую работницу в штат. В результате конфликта а ноябре 2021 года женщине вернули прежнюю должность, но ставку сократили до 0,5. Медработник не стала молчать и пошла в суд.

- Работнику сообщили, что по технической ошибке предложенная ей ранее должность снова сокращена. Женщина ушла в вынужденный отпуск. Но как только он закончился, ей сообщили о новом сокращении штата. Других сотрудников, занимающих ту же должность, сокращение не коснулось, – сообщили в УФССП по Омской области.

Суд удовлетворил требования омички. Руководство больницы вынуждено было восстановить медработника в должности фельдшера-лаборанта на прежнюю ставку.