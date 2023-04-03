В Омской области 14 и 15 апреля пройдет масштабная ярмарка вакансий

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омской области 14 и 15 апреля на площадках кадровых центров и центров занятости пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Возможностях трудоустройства жителям региона расскажут около тысячи омских работодателей

Ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей. О рабочих местах и условиях труда расскажут представители организаций, работающих в различных отраслях: оборонно-промышленный комплекс, сфера IT, транспорт, агропромышленный комплекс, образование, социальная отрасль, здравоохранение, сфера культуры и услуг. Всего омичам предлагают около 10 тысяч вакансий.

Главной площадкой ярмарки вакансий станет самый большой кадровый центр «Работы России» в Омске, расположенный по адресу улица 70 лет Октября, 25, корпус 2.

Отметим, второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в июне. В ней примут участие не только работодатели, но эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию — расскажут о самых востребованных направлениях.

О рабочих местах и условиях труда расскажут представители работодателей различных отраслей: оборонно-промышленный комплекс; сфера IT; транспорт, агропромышленный комплекс, образование, социальная отрасль, здравоохранение, сфера культуры и услуг. Всего – порядка 10 тыс. вакансий от тысячи организаций.

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