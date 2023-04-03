Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики портала поиска вакансий hh.ru опросили соискателей из Омской области и выяснили, имеет ли для них значение пол руководителя, и как они относятся к руководителям-женщинам.

Более половины (56%) омичей заявили, что им все равно, какого пола будет их начальник. При этом 34% отметили, что отдадут предпочтение руководителю-мужчине. Еще 7% отметили, что хотели бы видеть своим боссом женщину.

Чаще всего за мужчин-управленцев выступают юристы (45%), госслужащие и производственники (по 44%). С руководителями-женщинам чаще всего хотят работать специалисты из ресторанно-гостиничного бизнеса (18%), сотрудники транспортно-логистической сферы (15%), а также начинающие специалисты и студенты, вне зависимости от направления деятельности компании (14%).

— Возможно, такое настороженное отношение к женщинам-управленцам связано с тем, что в сознании людей остается миф о том, что есть некий особый стиль женского управления. Хотя цифры нашего опроса говорят о том, что у работников могут быть радикально противоположные мнения на этот счет и разный личный опыт. В частности, 37% респондентов уверены, что женщины-начальницы склонны при выборе кандидатов отдавать предпочтение также женщинам, а 46% считают, что это не так. Кроме того, треть омичей думают, что существует особый стиль женского управления (33%), но 67% с ним не согласны, и убеждены, что все зависит от компетенций руководителя, а не от его пола, — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Примечательно, что в 2023 году в Омской области среди соискателей, которые искали работу в качестве руководителя или управленца, 33% резюме приходилось на кандидатов-женщин.

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