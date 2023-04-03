Врио губернатора Виталий Хоценко побывал на стройплощадках двух омских школах

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побывал на стройплощадках школы на Космическом проспекте и в микрорайоне «Серебряный берег».

Первой точкой маршрута стала стройплощадка школы на 1100 мест в микрорайоне «Серебряный берег». О ходе работ главе региона доложили мэр Омска Сергей Шелест, представители генподрядчика и отраслевых министерств.

Сегодня в основание будущей школы забиты 425 из 1240 необходимых свай для формирования свайного поля. Работы идут поэтапно с разбивкой на очереди по каждому из шести корпусов объекта. На одном из блоков массовая забивка свай выполнена уже на 85%, строители вышли на этап устройства ростверка, продолжается массовая забивка свайного поля под 3-й и 6-й корпусы. Завершить строительство образовательного учреждения должны до 30 июля 2024 года. Стоимость работы составляет 1,17 миллиарда рублей.

Посетил и глава региона и стройплощадку школы на 1122 места на Космическом проспекте. Сейчас на объекте идут общестроительные и кровельные работы. Строители занимаются обустройством инженерных сетей — отопления, водопровода и др. Стартовали работы по внутренний оштукатуриванию помещений.

— Разговаривал с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарём Генерального совета «Единой России» Андреем Анатольевичем Турчаком и министром просвещения РФ Сергеем Сергеевичем Кравцовым, которые обратили внимание на строительство объектов в рамках национальных проектов, в частности, школ. Сегодня два объекта посмотрел – школы на 1100 и 1122 места, они достаточно благополучные. Строители заверили, что сдадут в срок. Соответственно, будем смотреть, проверять, помогать, где необходимо, снимать административные барьеры, то есть максимально содействовать, — подвел итоги первой рабочей поездки по строящимся городским объектам врио губернатора Виталий Хоценко.

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