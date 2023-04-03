Виталий Хоценко поручил усилить меры антитеррористической защиты в Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил усилить меры антитеррористической защиты в регионе.

— На аппаратном совещании с заместителями Председателя правительства, министрами, главами городов и районов поручил усилить меры антитеррористической защиты Омской области. Нужны тщательные проверки социальных учреждений, школ и мест массового скопления людей, — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Напомним, Виталий Хоценко был назначен врио губернатора в прошлую среду, 29 марта. Ранее он возглавлял правительство Донецкой народной республики.

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