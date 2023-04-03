Прокуратура: в Омской области есть проблемы с программой догазификации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев в интервью ГТРК «Иртыш» заявил, что в регионе есть проблемы с программой догазификации.

— Руководители компаний ООО «Межоблгаз» и ООО «Юза» принципиально отказывались проводить работы по догазификации. ООО «Межоблгаз» незаконно взимало деньги с населения. Заведено уголовное дело, — отметил Афанасьев.

Позднее сети, принадлежащие компании, были у нее изъяты и переданы в собственность Омской области.

— Я надеюсь, что правительство организует надлежащую работу, во-первых, по поставке газа там, где домовладения уже газифицированы, во-вторых, по приему заявлений. У нас уже есть успехи в этой части, — выразил надежду глава надзорного ведомства.

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