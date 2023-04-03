Омская прокуратура за два месяца выявила 200 нарушений по выбросам на предприятиях

Напомним, в последние в Омске два раза объявляли режим НМУ первой степени опасности

В Омской области в 2023 году снизилось вдвое число нарушений законодательства об атмосферном воздухе. Об этом рассказал в интервью ГТРК «Иртыш» прокурор региона Алексей Афанасьев.

По словам Афанасьева, за последние два месяца в ходе проверок на омских предприятий было выявлено более 200 нарушений, 8 лиц были привлечены к административной ответственности.

Напомним, Омская область по итогам 2022 года и минувшей зимы заняла последнее место в национальном экологическом рейтинге среди регионов России.

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