В Омске назначат новых прокуроров Центрального и Ленинского округов

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Омске назначат новых прокуроров двух округов — Центрального и Ленинского. Прежде возглавлявшие окружные подразделения надзорного ведомства Владимир Голубь и Татьяна Сидоренко отправились на заслуженный отдых — на пенсию.

Владимир Голубь проработал в органах прокуратуры более 30 лет. Он занимал занимал должности начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Омской области, прокурора Октябрьского и Центрального округов. Кто займет место Голубя, пока не сообщается.

Татьяна Сидоренко отдала более 35 лет службе в надзорном ведомстве. Она возглавляла прокуратуру Таврического района, Кировского и Ленинского округов. О ее сменщике также ничего неизвестно.

Напомним, на этих выходных прокурор Омской области Алексей Афанасьев в интервью ГТРК «Иртыш» заявил, что на территории областного центра расположены десять аварийных многоэтажек, которые нуждаются в срочном расселении. Всего в Омске более 50 небезопасных домов.

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