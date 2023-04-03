Врио губернатора Омской области побывал на матче ФК «Иртыш»

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

В воскресенье, 2 апреля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко посетил матч футбольного клуба «Иртыш».

О намерениях посмотреть игру омской футбольной команды глава региона ранее сообщал в своем телеграм-канале.

— Сегодня днем поработаю с документами. Вечером пойдем болеть за наш футбольный «Иртыш», который играет с «Новосибирском», — поделился Хоценко.

После матча, завершившегося уверенной победой для «Иртыша», Хоценко поделился фотографией с игроками клуба, сопроводив ее следующей подписью: «фотография, полностью передающая наши эмоции!!! Иртыш — красавцы!!!».

Примечательно, что нынешний руководитель Омской области записывает «кружочки» в телеграме чаще, нежели прежний — Александр Бурков.

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