Омичи организовали сбор подписей против строительства Северного обхода через Подгородку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омичи недовольные проектом строительства Северного обхода создали петицию. Трасса протяженностью 62 километра должна пройти через Подгородский лесхоз.

По словам активистов, при строительстве автодороги по заявленному ранее проекту под снос пойдут 150 гектаров леса, в том числе ценные хвойные насаждения, представляющие собой культурно-историческое и экологическое наследие.

— Уничтожение большого участка сплошного лесного массива, который является «зелеными лёгкими» северной части Омска, защищает город от пыли, ветров и очищает от вредных выбросов предприятий, еще больше ухудшит ситуацию в городе Омске и Омской области и так занимающей последнее место по итогам 2022 года в экологическом рейтинге Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», — отмечают авторы петиции.

Омичи предлагают переработать проект трассы — пустить ее севернее Подгородки по землям непригодным для возделывания, вдали от лесных массивов.

Напомним, Северный обход Омска должен связать федеральные трассы М-51 и Р-402 на участке Тюмень-Новосибирск. По проекту протяженность дороги составит 62 километра, будут возведены для автомобильных моста через Иртыш и Омь, семь транспортных развязок и пятнадцать путепроводов. Магистраль будет платной.

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