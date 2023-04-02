Глава Кормиловского района Омской области покинет свой пост 3 апреля

Фото: страница Владимира Сыркина во «ВКонтакте»

Владимир Сыркин объявил об уходе в отставку с поста главы Кормиловского района с понедельника, 3 апреля. Информацию об этом чиновник разместил на своей странице во «ВКонтакте».

Как отметил Сыркин, его заявление о сложении полномочий Совет Кормиловского района удовлетворил еще неделю назад — 24 марта. По его словам, решение покинуть районную администрацию он принял самостоятельно.

— Благодарю вас за поддержку, которую я ощущал все время своей работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для людей, для вас, уважаемые жители Кормиловского района. Трудился честно и никогда не позволял себе преступать грань законов, — написал чиновник.

Отметим, Владимир Сыркин возглавил администрацию Кормиловского района в самом конце 2019 года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru