В Омской области 52-летний мужчина едва не убил свою знакомую

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Омской области едва не зарезал свою приятельницу в ходе вспыхнувшего между ними конфликта.

Накануне в ОМВД России по Калачинскому району из медучреждении поступила информация о 37-летней местной жительнице, доставленной с колото-резанными ранами грудной клетки.

Как установили оперативники, нанес увечья женщине ее 52-летний знакомый в ходе ссоры на почве неприязни.

На данный момент в отношении сельчанина заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчину задержали и поместили под стражу. Ранее он был неоднократно судим. За какие преступления, не уточняется.

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